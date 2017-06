Giulia De Lellis, topless e champagne in riva al mare

Tempo di vacanze per Giulia De Lellis e Andrea Damante. La coppia nata a "Uomini e Donne" si sta concedendo qualche giorno di relax; dopo aver fatto tappa in Sicilia eccoli a Mykonos. Davanti al tramonto greco Giulia non ha resistito e ne ha approfittato per una cartolina social a tinte hot. Girata di schiena, con indosso solo un perizoma e una mano a coprire il seno, regala un panorama mozzafiato.