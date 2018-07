Giulia De Lellis sfoggia un seno esagerato e bacia Andrea Damante: crisi scongiurata?

Altro che love story al capolinea! Tra Giulia De Lellis e Andrea Damante la passione è più accesa che mai. A dimostrarlo arrivano gli scatti pubblicati in esclusiva dal settimanale "Chi", che mostrano alcuni momenti del loro weekend bollente in Sardegna. I due si abbracciano e si baciano su una barca in mezzo al mare e la crisi sembra un lontano ricordo...

La coppia più mediatica e social della tv italiana si era improvvisamente (e burrascosamente) separata qualche mese fa. Negli ultimi tempi, però i due, complici anche i molti impegni di lavoro in comune, hanno ricominciato a parlarsi. Poi, la fuga in Sardegna insieme con amici e qui, in barca, i due si sono scambiati effusioni e baci che sembrano proprio preludere al riavvicinamento. Ma Damante stesso prova a spegnere l'entusiasmo dei fan: "Dopo la rottura e dopo un periodo davvero duro, dove eravamo lontani, lontanissimi, oggi, piano piano, con fatica, abbiamo trovato un nuovo modo di frequentarci. Viviamo per noi, per godere l'uno dell'altro. Senza forzature. Insomma quando torneremo insieme ufficialmente non avremo problemi ad ammetterlo. Oggi va bene così".



La De Lellis, dal canto suo, se l'era presa duramente giorni fa con alcuni follower i quali insistevano sul suo ritorno di fiamma con Damante, proprio in seguito ad alcuni scatti social dai quali si poteva dedurre che i due fossero in vacanza insieme: "Se mi voglio rivedere con il mio ex sono strac***i miei e lo faccio", aveva scritto l'ex GF Vip tra gli altri commenti al vetriolo. Adesso però sono proprio le immagini a parlare e ciò che raccontano è sotto gli occhi di tutti.