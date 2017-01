Giulia De Lellis: "Grazie Andrea Damante, sei il mio uomo, la mia spalla"

Giulia è tornata attiva sui social dopo un periodo di comprensibile silenzio. E lo ha fatto con una dichiarazione d'amore nei confronti del suo uomo: "Siamo alle solite : "Giorni difficili per noi gente, giorni indescrivibili che non auguro nemmeno al mio miglior nemico. Questa foto rappresenta un momento quasi sereno di un giorno qualunque. Io te e il mare amore mio...".

La De Lellis racconta ai follower i momenti di dolore che ha vissuto e che sta ancora vivendo: "Ci sono momenti inspiegabili che danno vita a tragedie imparagonabili, così assurde da sembrare surreali. Le vivi quasi come se non fossero capitate a te, alla tua famiglia... Le guardi scioccato con i occhi freddi, increduli e distaccati. Non le accetti. Ti arrabbi. Sei ferito, piangi, insulti e per sbaglio commetti gesti che non vorresti fare, o dici frasi che non vorresti dire. Non ti spieghi il perché di nulla. Metti in dubbio ogni cosa, anche la più piccola... Domani ti piaccia o meno è un altro giorno e devi vivere per due, non solo più per te, ma anche per chi hai perso ingiustamente e poi per nulla. Ma sono una persona che non ama dare nulla per scontato, quindi lo ripeto forte e chiaro: DOMANI È OGGI. Vivi per chi hai perso senza piangerlo...".

Il post ha ricevuto quasi 100mila like ed è stato sommerso da messaggi di solidarietà di fan e amici.