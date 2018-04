Giulia De Lellis e Andrea Damante, post compromettenti (cancellati) dietro il loro addio?

Nonostante il video in cui Andrea Damante ha parlato di "meccanismi che non funzionavano" per giustificare la fine della sua storia con Giulia De Lellis , parte dei fan sembrano non credergli. Esistono post compromettenti cancellati ad arte per nascondere un tradimento? Per ora sono solo congetture, ma lui si difende: "C'è gente che scrive e inventa storie solo per guadagnarci e prendere like".

I due ex fidanzati hanno già confermato sui rispettivi profili Instagram la fine del loro rapporto, ma senza entrare nel dettaglio delle motivazioni. Damante ha parlato genericamente di "cose che non funzionavano da un po'" ma i follower della coppia stanno dibattendo sui presunti tradimenti di cui l'ex tronista si sarebbe reso protagonista.



C'è chi, infatti, ha sottolineato la sparizione di alcuni post particolari, dove si sarebbe visto qualcosa di compromettente e in cui protagonista sarebbe stato lo stesso Damante. "Non prendere per il c... la gente, dì al tuo amico che le stories di stanotte le abbiamo viste, perchè cancellarle se non era accaduto niente in discoteca?" ha scritto un utente. Si nascondeva proprio in quei post il vero motivo della separazione della coppia?



Intanto lui si difende dagli attacchi, postando stories su Instagram. "Continuo a leggere cattiverie gratuite, vi prego di stare nel vostro e di stare tranquilli. E non capisco perchè dopo due anni sia venuto fuori tutto questo mentre io sono a Los Angeles. Fatalità..."