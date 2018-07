Giulia De Lellis contro le colleghe: "Siete piene di invidia e cattiveria"

E' sempre social e connessa Giulia De Lellis che su Instagram dialoga ininterrottamente con i suoi follower. Si scusa perché il trucco non è perfetto, commenta in diretta " Temptation Island " (a proposito, parteciperà alla versione vip con il suo Andrea Damante ?, ndr). E trova anche il tempo per sfogarsi, con alcune colleghe: "Mi fa male per voi sapervi piene di invidia e cattiveria ".

Giulia fa una premessa: "Io adoro quando tutti sono felici della propria vita, sentimentale e professionale! Io, se le mie colleghine vanno alla grande, sono serena per loro. Mi dispiaccio per chi non c’arriva, per chi non ci riesce o non può".

Ma non si ferma qui: "Mi fa male per voi sapervi piene di invidia o cattiverie. Con una parola marcia e mai una serena nei riguardi di chi non vi ha mai fatto nulla o tolto qualcosa. Vi auguro tanti giorni pieni di meraviglia ma senza invidia perché è magnifico non provare quel sentimento". Con chi ce l'ha?