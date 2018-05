Giucas Casella trasforma Francesca Cipriani in un "ponte umano"

Continuano gli esperimenti di Giucas Casella nel salotto di Domenica Live. Dopo aver ipnotizzato Vladimir Luxuria, Cecilia Capriotti e Nadia Rinaldi, l’illusionista ha scelto come protagonista del suo ultimo numero la bombastica Francesca Cipriani. Una volta addormentata, la showgirl è stata trasformata in un "ponte umano" su cui sono saliti lo stesso Giucas e Vladimir Luxuria, tra lo stupore dei presenti. Non contento, l’illusionista ha voluto alzare il tiro ordinando all’ex naufraga di baciare chiunque le si trovasse davanti una volta sveglia. Esperimento perfettamente riuscito visto che la Cipriani si è letteralmente fiondata su tutti quelli che le si ponevano a tiro per la gioia di qualche signore del pubblico che non ha perso l'occasione di rubare un bacio all'esplosiva bionda.