Giovanni Vernia nei panni di Fedez

12:18 - Ha trasformato Roberto Casaleggio nel famelico "Casalecter" e nelle sue parodie non ha risparmiato Fabrizio Corona e neppure i big della canzone come Marco Mengoni, Jovanotti e Mika. Tutti divenuti immediatamente cult sul web. Stavolta sotto la lente di Giovanni Vernia finisce un inedito Fedez. La parodia del rapper firmata dal comico genovese inaugura un nuovo progetto di web series e clip comiche concepiti esclusivamente per il web.

"Sempre più la comicità trova nei canali tradizionali degli spazi ristretti e poco adatti a sviluppare tutte le sue potenzialità – dichiara il comico genovese – per questo accanto a televisione e teatro ho deciso di sviluppare un vero e proprio progetto di produzione di contenuti concepiti prettamente per il web, che siano veloci, che aderiscano perfettamente alle intuizioni e che siano fruibili in ogni momento. Producendomi da solo riesco a muovermi al ritmo incalzante delle notizie e dei personaggi cui mi ispiro".