Giovanni Muciaccia è diventato papà: è nata Maria Vittoria

Giovanni Muciaccia , ex volto di " Art Attack ", è diventato papà per la seconda volta. Il presentatore tv ha annunciato la nascita della figlia attraverso Facebook: "Alle 18.52 è nata Maria Vittoria. 3 Kg e mezzo di pura tenerezza". Sposato con Chiara e già padre di Edoardo, che ha 5 anni, Muciaccia è stato l'idolo dei più piccoli con lo show popolarissimo tra la fine degli Anni Novanta e i primi Anni Duemila.

"Art Attack" è un vero e proprio cult della tv per ragazzi. Con il suo look da nerd, l'immancabile felpa rossa e i suoi lavoretti di carta, cartone e la famigerata colla vinilica, Giovanni Muciaccia è diventato amatissimo tra i più piccoli e anche tra i genitori. Una popolarità alimentata anche dalla famosa parodia di Fiorello.



Sempre impegnato in programmi dedicati ai bambini, Muciaccia, 46 anni, si è concesso una "deviazione" nel 2007, quando fece parte del cast di "Ballando con le Stelle".