Giovanni Conversano: "Sono cambiato, la tv non mi interessa più"

Nell'edizione 2008 di "Uomini e Donne" Conversano scelse la corteggiatrice Serena Enardu, ma la storia naufragò a pochi mesi dalla fine del programma perché "purtroppo non fu amore. Non c'era affinità caratteriale e non avevamo obiettivi comuni. Io avevo voglia di andare avanti nello spettacolo e nel mondo dell'imprenditoria, mentre lei era già mamma di un bambino di tre anni".



Con i soldi guadagnati nei locali e nelle ospitate in discoteche, Conversano comprò alcuni appartamenti a Lecce "che ancora possiedo". E dopo qualche tempo, nel 2010, incontrò anche l'amore: la modella Giada Pezzaioli, che quest'anno ha rappresentato l'Italia a Miss Universo. "Sapevo che aveva quattordici anni in meno di me, ma tra noi scattò un'affinità speciale. Me ne innamorai al punto che volli subito conoscere i suoi genitori. Andammo a convivere e quest'anno festeggiamo cinque anni insieme. Nel mio futuro non so cosa ci sarà, per ora mi godo la mia fidanzata che spero presto possa diventare mia moglie".