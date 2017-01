Giorgio Panariello: "La fede mi ha aiutato nel dramma di mio fratello"

"In quei momenti ci sono state alcune persone che ringrazierò sempre. E ringrazierò sempre quella forza superiore che mi è stata accanto", prosegue l'attore. Panariello apre anche uno spiraglio sulla sua situazione sentimentale: "Cerco una donna che mi coccoli, si prenda cura di me. Forse perché sono cambiate le mie priorità. Solo negli ultimi tempi ho messo in conto che una storia d'amore possa avere una durata importante".

I CONTENUTI INEDITI DELLA FICTION - Durante le riprese della fiction sono stati realizzati numerosi contenuti inediti: divertenti rubriche incentrate sui personaggi della fiction e sulle loro passioni, una webserie di dieci episodi, backstage e un blog. L'intero lavoro, curato dagli stessi autori della serie, mira a espandere le storie anche al mondo digitale e social.

"Scuola di rimorchio" è una rubrica ispirata, in modo ironico, ai classici video-tutorial che si trovano online. Viola e Adriano proveranno a dare 'utili' consigli sentimentali agli utenti. Il personaggio interpretato da Lucia Ocone, darà invece sfoggio di tutta la sua verve ironica per svelare curiosità legate al mondo animale e barzellette nello spazio "Laura e gli animali".

Con" la protagonista tenterà di convincere Luca, il ragazzo che nella serie le fa il filo, che la lettura è un'attività appassionante. Raccontando le trame e spiegando i motivi per cui ha amato determinati romanzi, proverà a trovare il titolo più adatto a lui. "": i due fratelli che si confrontano e si raccontano quando sono in bagno, mentre si preparano per andare a dormire. La rubrica li spierà in momenti di confidenza, raccontandoci meglio chi sono e quali sono le loro passioni.