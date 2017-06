Giorgio, da bambino un cane gli portò via il naso, un intervento glielo ha restituito

Degli istanti che seguirono all'incidente che ebbe all'età di 4 anni con il cane di famiglia - il quale, azzannandolo al volto, gli distrusse il naso -, Giorgio ricorda solo i fiotti di sangue e il fatto che fosse lui a tranquillizzare la madre, terrorizzata, durante la corsa verso l'ospedale.

Un evento che lo ha segnato a vita, non solo fisicamente.

Oggi Giorgio ha 26 anni e ha deciso di ricostruire il setto nasale, non solo per una questione estetica, ma anche per le difficoltà legate alla respirazione. La cifra che gli è stata richiesta dai chirurghi è però proibitiva, dunque ha deciso di chiedere aiuto a "Selfie".