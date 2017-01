Giorgia Surina operata per un tumore, rassicura tutti: "Sto bene"

Giorgia Surina ha voluto rassicurare tutti su Instagram dopo aver superato l'operazione per l'asportazione di un tumore benigno. La conduttrice-attrice ha utilizzato i social per tenere informati i suoi fan e già dopo essere stata sotto ai ferri aveva tranquillizzato tutti: "Sto bene, ma almeno il tumore (per fortuna benigno) ha fatto spazio al bello che verrà. Voi, se potete, fate prevenzione. Avete tutta la vita da guadagnarci".