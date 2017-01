Giorgia Lucini, sexy selfie in topless con il suo Andrea

Tronista di " Uomini e Donne ", protagonista della prima edizione di " Temptation Island " e ora anche reginetta del topless. Giorgia Lucini si gode l'estate a Jesolo insieme al fidanzato Andrea Damante , ex "tentatore" del reality estivo di Maria De Filippi , galeotto per la coppia. In un selfie postato su Instagram, la Lucini appare distesa al sole senza reggiseno coperta dal braccio del compagno, che le sta accanto. E sul web si scatena la polemica.

A molti fan della coppia la foto non è andata giù, soprattutto perché per qualcuno il topless mal si concilia con l'immagine candida che la studentessa e modella di Nettuno aveva dato di sé nelle prime apparizioni televisive. Quando a 18 anni partecipò per la prima volta a Uomini e Donne, come corteggiatrice, la Lucini non nascose di non aver avuto esperienze sessuali; addirittura disse di non aver mai baciato nessuno fino ad allora. Dalla sedia di contendente, passò al trono l'anno successivo e conobbe l'ex fidanzato Manfredi Ferlicchia.



La loro relazione si è interrotta lì dov'era nata, in televisione, al termine della prima edizione del programma di Canale 5, Temptation Island, un anno fa. Durante lo show estivo, la Lucini, che oggi ha 23 anni, ha incontrato l'attuale fidanzato, con il quale i freni inibitori di un tempo sembrano essere del tutto caduti.