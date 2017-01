Giorgia Crivello, ecco il volto social del programma "Maggioranza Assoluta"

E' stata definita la blogger più sexy d'Italia. Giorgia Crivello, 26 anni, dopo aver conquistato la copertina di Playboy, sarà protagonista in tv a "Maggioranza Assoluta", programma condotto da Pierluigi Pardo in onda su Italia 1 a partire da giovedì 18 febbraio, in seconda serata. Famosa in rete col suo blog Walk this way e molto attiva su Instagram, nella trasmissione si occuperà dell'area social.