Ginevra Lambruschi, l'ex di Bettarini Junior sbarca a "Uomini e Donne"

Nuova svolta (amorosa e mediatica) per la fashion blogger Ginevra Lambruschi . Dopo l'addio a Niccolò Bettarini - pare anche per gli attriti con la 'suocera' Simona Ventura - ora la 18enne è comparsa a "Uomini e Donne" in veste di corteggiatrice. Giacca di pelle e gonna rosso fuoco, Ginevra ha preso posto nel salotto di Maria De Filippi per conquistare il tronista Marco Cartasegna. Ce la farà? Intanto si è già conquistata un nuovo posto al sole...

Attivissima sui social, adesso Ginevra è pronta a farsi notare anche sul piccolo schermo. A grandi falcate ha sceso la scala per andare a salutare il tronista, ma la "passerella" è stata incerta e Tina non ha perso occasione di farglielo notare: "Ma ti fa male la gamba? Perché ti ho visto scendere un po' così... Io mi preoccupo della loro salute Maria".



Una frecciatina per metterla subito in difficoltà, alludendo forse ad una sua foto pubblicata qualche tempo fa in cui - per colpa di un uso troppo massiccio di Photoshop - una gamba le si era magicamente 'dimezzata'. "Mi fa un pochino male, con i tacchi sono un po' impedita..." ha però ribattuto lei, mentre Maria ha smascherato divertita le intenzioni dell'opinionista: "Volevi attaccarla e invece ti è andata male...".