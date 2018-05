Gina Lollobrigida: “Non è vero che sto male, solo controlli di routine”

Gina Lollobrigida sta bene ed è in ospedale solo per sottoporsi ad alcuni controlli di routine. Lo ha comunicato lei stessa con una nota stampa inviata a Pomeriggio Cinque, per smentire le voci che da qualche tempo stanno circolando su alcune testate e che la vorrebbero ricoverata perché gravemente malata. Voci che le hanno procurato, per usare le sue parole “disappunto e amarezza”. Barbara D’Urso ha inoltre raccontato l’altro problema che l’attrice e artista, 91enne, deve affrontare in questi giorni: la presunta truffa da parte del suo manager Andrea Piazzolla



L'uomo l’avrebbe convinta a farsi intestare diversi beni, procurandole un danno patrimoniale pari a diversi milioni di euro, ed è ora indagato per circonvenzione d’incapace (avrebbe approfittato del suo stato, definito dai periti “consono alla sua età ma vulnerabile e suggestionabile in determinate condizioni"). In merito a Piazzolla, il comunicato letto da Barbara D’Urso ha ribadito che “non può rilasciare dichiarazioni sul procedimento penale in quanto in fase di indagini, ma esprime la massima fiducia nella magistratura”.