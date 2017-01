Gina Lollobrigida, il presunto marito Javier Rigau: "Ha detto che non l'ho toccata ma..."

A " Domenica Live ", dopo le dichiarazioni di Gina Lollobrigida che confessava che tra lei e Javier Rigau "non c'è mai stato niente", tocca al presunto marito replicare. A Barbara d'Urso lo spagnolo spiega: "Gina ha detto che non l'ho mai toccata con un dito? Con lei prima di parlare abbiamo fatto sesso. Lei ripeteva che tra noi non era amore, solo passione, e che l'amore era arrivato dopo".

Si parla quindi del famoso presunto matrimonio, che l'attrice nega con fermezza. "Ha organizzato il matrimonio per ben quattro volte - prosegue Rigau - Gina mi ha voluto sposare per procura, proprio come ha fatto Sophia Loren con Ponti".

Poi Javier giura che il suo non è mai stato un amore interessato: "Anche Gina ha ammesso davanti a un giudice che non le ho chiesto mai soldi. Quando uscivamo insieme pagavo sempre io". E ha colcluso affermando di sentirsi calunniato pubblicamente: "Ha detto che sono un delinquente ma non sono mai stato condannato. Dal 2011 non è più lei".