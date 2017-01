Gillian Anderson: "Rifare X-Files sarà strano, ancora non ci credo"

Gillian Anderson confessa che sarà strano rivestire i panni di Dana Scully nella nuova serie di " X-Files ". Intervenuta al Mcm Comic Con di Londra, l'attrice ha dichiarato di sentirsi a suo agio nel riprendere il personaggio che l'ha resa famosa: "Forse sarà più divertente e faticoso nello stesso tempo – ha spiegato - Sono intimorita e ancora non ci credo". La nuova serie di "X-Files" andrà in onda negli Stati Uniti a gennaio 2016 per sei puntate.

"Sarà divertente tornare tutti insieme, solo che saremo più vecchi e saggi – ha detto Gillian Anderson - So che sfrutteremo l'occasione al massimo e sarà veramente strano".



L'entusiasmo dell'attrice è condivisa dal co-protagonista David Duchovny, che di recente ha ammesso di essere scoppiato in lacrime dopo aver letto il copione della nuova serie per la prima volta. "E' fantastico", ha commentato l'attore rendendosi disponibile a girare anche nuovi episodi, oltre i sei già programmati.



X-Files tornerà sul piccolo schermo 13 anni dopo la conclusione della serie originale, trasmessa per nove stagioni a partire dal 1993. I 202 episodi andati in onda tra la fine degli Anni Novanta e i primi Anni Duemila lo hanno reso il telefilm di fantascienza più longevo della storia della televisione statunitense. Il successo della serie ha dato vita anche a due film. Le riprese dell'atteso reboot, ancora scritto dal creatore della serie Chris Carter, inizieranno a breve. Gillian Anderson e David Duchovny non vedono l'ora.