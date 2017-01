Gigi D'Alessio: "Ecco il mio Capodanno su Canale 5 con tanti amici e sorprese"

08:33 - "Saremo in 330mila in Piazza del Plebiscito e con me tanti amici sul palco". Gigi D'Alessio ha presentato l'evento legato al Capodanno, in onda in diretta su Canale 5 dalle ore 21, con la regia di Roberto Cenci, ma già in radio su Rtl 102.5 dalle 19. Tra gli ospiti Fedez e Vivian Grillo, Dear Jack, Alex Britti, Francesco Renga, Anna Tatangelo, Gabry Ponte, Bianca Atzei, Biagio Izzo, I Ditelo Voi ed Enzo Avitabile. Ma non si escludono sorprese.

Il cantautore ha rivelato che in programma c'è anche un medley che "omaggerà ogni regione italiana con una canzone, da Milano fino a Napoli, durante il quale sarà ricordato Mango".



E poi ha aggiungo: "Sono sicuro delle 300mila persone come l'ultima volta anche perché so che Napoli quest'anno è la meta più ricercata per il Capodanno, spero di aver fatto anch'io la mia parte".



Durante la serata verrà organizzata anche una raccolta fondi i cui ricavati saranno devoluti alla Fondazione Santobono Pausilipon, che finanzierà il progetto di ridefinizione strutturale del Pronto Soccorso dell’Azienda di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon di Napoli, il polo pediatrico che ogni anno raccoglie 120 mila pazienti. La sfida è quella di fare avvicinare i bambini all’ospedale senza avere paura, creando un luogo in continuità con la città attraverso la realizzazione di spazi a misura dei più piccini.



Un grande concerto che sarà anche l’occasione per promuovere “Campania SiCura”, il titolo della campagna di comunicazione che Sviluppo Campania e Regione Campania promuoveranno per tutto il 2015 a favore delle eccellenze campane esportate nazionalmente e in tutto il mondo.