“Anche quest’anno festeggerò San Silvestro con tanti di voi. Purtroppo ogni anno porta con sé anche momenti brutti e mi riferisco in particolar modo alle popolazioni vittime del terremoto dei mesi scorsi. Per questo ho voluto che l'evento si tenesse in una delle città che ospita parte degli sfollati, per poter condividere con loro l'augurio che il nuovo anno possa essere migliore per tutti ma specialmente per chi ha subito delle perdite così gravi”, ha dichiarato Gigi.



Il cantante ha scelto di festeggiare l’arrivo del 2017 proprio da Civitanova Marche per sostenere le zone che sono state colpite dal sisma nei mesi scorsi. In collaborazione con Mediafriends, verrà indetto nei prossimi giorni un sms solidale che sosterrà una raccolta fondi a favore delle popolazioni vittime del terremoto di ottobre. Tanti gli ospiti che accompagneranno Gigi nella lunga notte di San Silvestro: Loredana Bertè, Anna Tatangelo, Raf, Michele Zarrillo, Giovanni Caccamo, Sergione, Chiara Grispo, Bouchra, Giulia Luzi ed altri ancora.



"Il concerto di fine anno Gigi D’Alessio&Friends rappresenta un’occasione straordinaria per Civitanova Marche e per tutta l’area colpita dal sisma", ha dichiarato il sindaco Corvatta. "Ricevere l’interessamento degli organizzatori ad allestire questo grande spettacolo nella nostra Piazza XX settembre è stato una sorpresa, un privilegio, uno stimolo a misurarci con un evento di indubbia caratura. Siamo convinti che la nostra città saprà offrire un palcoscenico ideale per Gigi D’Alessio, per gli artisti che lo accompagneranno e per Mediaset. Non siamo grandi, numericamente e per ampiezza, come le città che ci hanno preceduto negli anni scorsi, di certo non saremo da meno per calore e partecipazione. La scelta di dare una forte impronta solidale ed etica ad uno spettacolo che sarà seguito da milioni di spettatori renderà questo evento un successo ancora maggiore. Speriamo di restituire un sorriso e qualche ora di serenità alle decine di migliaia di persone flagellate dal terremoto, che si affacciano al 2017 con la speranza di ritrovare serenità e certezze".



Oltre quattro ore di diretta in cui Gigi e i suoi ospiti celebreranno l’arrivo del 2017 con il pubblico in piazza e il pubblico sintonizzato su Canale 5 e Radio 105. Radio 105 sostiene il progetto di solidarietà attraverso un piano di comunicazione dedicato che coinvolge tutti i suoi programmi e i suoi speaker. A Civitanova Marche l’emittente sarà presente con il suo studio mobile dal quale Ylenia e Daniele Battaglia realizzeranno collegamenti in diretta. Inoltre sarà possibile mandare un tweet di auguri a tutto il mondo in tempo reale, utilizzando l’hashtag ufficiale #GigiAndFriends.