Gigi D’Alessio a Verissimo: “Io e Anna stiamo insieme, basta menzogne”

Basta rumors e illazioni, tra Gigi d’Alessio e Anna Tatangelo va tutto a bene. A confermarlo è lo stesso cantante che ha scelto le telecamere di Verissimo per far chiarezza in merito alla sua tanto sventolata crisi di coppia.



L’artista intervistato da Silvia Toffanin mette fine alle voci sulla presunta rottura, confidando: “I giornali scrivono un mucchio di menzogne. In tutte le case può succedere che si litighi o si discuta e magari uno dica: stiamo un attimo distanti, per cercare anche di capire. Io e Anna – prosegue – siamo insieme da 12 anni, non da un giorno. A me fanno male tutte queste cattiverie che le addossano. Non è vero assolutamente nulla. Sono le crisi che possono succedere a tutti”.



E a Silvia Toffanin, che lo incalza chiedendogli se quindi ci sia stata una crisi (fece scalpore il fatto che la Tatangelo abbia trascorso il suo ultimo compleanno senza di lui), risponde: “Stiamo bene. La verità è che a volte, stare un po’ distanti fa bene all’amore”. Il cantante ha poi parlato della sua passione per la musica, della sua vita d’artista ma anche del suo ruolo di papà, e sull’ipotesi di fare un altro figlio ironizza: “anche 3 o 4, fammi arrivare a casa Silvia che ne faccio uno”.