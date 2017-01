Gianni Sperti: "Non rinnego il passato"

12:00 - C'era da aspettarselo. E la replica, puntuale, è arrivata su Facebook. Ogni riferimento a fatti e persone per Gianni Sperti è puramente casuale, ma i fan che lo seguono sanno benissimo che il post, con una frase di Oscar Wilde, è rivolto all'ex moglie Paola Barale che non ha usato parole gentili nei suoi confronti: "Rammaricarsi delle esperienze fatte, vuol dire arrestare il proprio sviluppo...".

"Negarle equivale a mettere una menzogna sulle labbra della nostra vita. Sarebbe come rinnegare l'anima", continua l'opinionista di "Uomini e Donne". La frase non è passata inosservata e i fan hanno commentato subito, prendendo di mira la Barale.



Paola, in un'intervista al settimanale "Grazia", aveva rotto il silenzio dichiarando: "Senza mancare di rispetto a quella persona con cui ho chiuso i rapporti, mi sembra di non essere mai stata sposata. Ma quando sono andata all'altare ci credevo. Poi è venuto Raz". Dopo tanti anni è guerra, a distanza.