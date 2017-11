Gianni Morandi: "Torno in tv dopo 20 anni per realizzare un sogno"

Dopo quasi vent'anni Gianni Morandi è pronto a tornare in tv con una fiction-giallo che lo vede protagonista. Ne "L'isola di Pietro", in onda su Canale 5 a partire dal 24 settembre, interpreta un pediatra di una piccola comunità ed è stato proprio il ruolo a convincerlo a lavorare di nuovo per il piccolo schermo. "Sono un po' come lui, mi piace stare in mezzo alla gente e dedicarle tempo" ha svelato a Sorrisi.