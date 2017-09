21 settembre 2017 16:31 Gianni Morandi: "Come attore sono più credibile di 20 anni fa" Il "Gianni nazionale" ha presentato "Lʼisola di Pietro", la fiction che parte il 24 settembre, in prima serata su Canale 5

Parte il 24 settembre, in prima serata su Canale 5, "L'isola di Pietro", la fiction in sei puntate che vede Gianni Morandi tornare alla serialità televisiva dopo 20 anni. "Prima non avevamo mai trovato la storia e l'occasione giusta, io ho fatto tante cose - ha spiegato Morandi durante la presentazione della serie -, questo era momento giusto per riprovarci, sono quasi più credibile adesso di 20 anni fa, ho la faccia più vissuta".

Una storia cucita su di lui, a partire dalle passioni come quelle per la corsa e il giardinaggio. "Qui ci sono dei valori e dei sentimenti importanti" ha aggiunto commosso dopo la proiezione di qualche minuto della fiction. Nella serie, ambientata in Sardegna nell'isola di San Pietro, Morandi è un pediatra che conosce tutti, è una figura di riferimento nella sua comunità, un saggio.