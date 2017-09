Gianni Morandi: "Anna? La prima volta mi ha dato il telefono sbagliato"

Ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo", Gianni Morandi rievoca la sua storia d’amore con Anna: "Era una manager, ascoltava rock, non aveva intenzione di fidanzarsi, sposarsi e fare figli" rievoca Gianni, dipingendo un punto di partenza molto duro per la loro relazione. Poi prosegue: "Ho cominciato a tampinarla un po' fino ad avere il numero." E qui la sorpresa: "La prima volta mi ha dato il telefono sbagliato e quindi sono andato a trovarla fino in ufficio" racconta sorridendo Morandi. Prima del lieto fine, con le parole rivolte alla futura moglie: "Mi dai il numero sbagliato? E lei è scoppiata a ridere" ricorda il cantante in studio.