Gianni Morandi a Verissimo: "La mia grande amicizia con Lucio Dalla"

Ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo", Gianni Morandi si è concesso una carrellata dei grandi musicisti conosciuti, da Morricone a Dalla. Proprio per Lucio un ricordo particolare, sentito e commosso: "Lo conobbi quando suonava il clarinetto, andavamo insieme allo stadio, io già cantavo, lui iniziò poco dopo." Un legame saldo, quello tra i due, come conferma Morandi incalzato dalla presentatrice: "Lo eravamo, amici, molto. Quando io ero più famoso e lui meno e poi quando lui fece il salto e io rimasi un po' nascosto" racconta Gianni prima di guardare, lacrime agli occhi, la sua esibizione con Lucio a New York. Una "Caruso" molto sentita che fa sussultare Morandi: "Era un grande autore, e un grande cantante. Sentirlo è commovente, bellissimo rivedersi."