Gianni Bonconpagni, il ricordo di Maurizio Costanzo a "Matrix": "Era un uomo che si è sempre inventato la vita"

Maurizio Costanzo regala ai telespettatori di "Matrix" il suo ricordo di Gianni Boncompagni. "Mi rimane difficile parlare di lui" e continua: "Ci siamo conosciuti alla fine di un suo viaggio in Svezia dove lui era andato a fare il fotografo; quindi si è sempre inventato la vita". E in ultimo una piccola curiosità: "La sigla del Maurizio Costanzo Show era firmata da Gianni Boncompagni e d'ora in poi la dedicherò a lui".