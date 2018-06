Gianna Nannini ad Amici: "Se non fossi venuta stasera mi sareste mancati"

Compare seduta su un trono la rocker senese Gianna Nannini, pronta a esibirsi con Carmen nella prima sfida per la maglia della finale di "Amici". La giovane concorrente e la Nannini si esibiscono sulle note di "Meravigliosa Creatura" e "Fenomenale", ultimo successo di Gianna. Un urlo grintoso alla fine dell'esibizione squarcia l'imabarzzo della diretta, ma la cantante toscana è così, spontanea e vulcanica.



"Mi fa piacere essere qui, se non fossi venuta mi sareste mancati" dice la Nannini a Maria De Filippi, che le chiede del suo stato di salute dopo la caduta di qualche mese fa: "Sto bene, tra un po' posso anche tornare a correre". In perfetto stile Nannini, non arrendersi mai.