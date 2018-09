Gianfranco Sanguinetti: “Sono io il sosia di Cristiano Ronaldo”

Si chiama Gianfranco Sanguinetti, ha 35 anni, è di Lavagna e di professione fa il personal trainer. Ma da qualche tempo, questo ragazzo ligure è diventato famosissimo grazie alla sua somiglianza con Cristiano Ronaldo. Pomeriggio Cinque non ha perso l’occasione per dimostrare quanto i due in effetti sembrino la stessa persona: Gianfranco è stato fermato tantissime volte per le vie del centro di Milano, con molti appassionati che gli hanno chiesto selfie e autografi. Ma Gianfranco risponde piccato a chi lo accusa di esagerare questa somiglianza anche nell’abbigliamento e nel modo di fare risponde: “Mai fatto nulla per essere uguale a CR7, tanto è vero che questi orecchini li porto da quando avevo 13 anni”.