Giancarlo Scheri: "Canale 5, avvio di stagione record"

16:57 - Partenza record per il day time di Canale 5. Soddisfatto del risultato il direttore Giancarlo Scheri: "E' il migliore avvio di stagione degli ultimi cinque anni per il pomeriggio di Canale 5. 'Beautiful', 'Centovetrine', 'Uomini e Donne', 'Il Segreto', 'Pomeriggio Cinque', 'Avanti un Altro': sei campioni d'ascolto che ogni giorno, insieme, incollano davanti allo schermo di Canale 5 oltre 16 milioni di telespettatori".

"Da settembre a oggi la fascia di day time, dalle ore 13.40 alle ore 19.55, sta ottenendo quattro punti di share in più rispetto alla diretta concorrenza. Un distacco che si allarga a 10 punti tra il pubblico più interessante per gli investitori pubblicitari, i telespettatori 15-64enni".



"Ottimi risultati e ascolti sempre in crescita anche nella fascia specifica del mattino con 'Mattino Cinque' e 'Forum' e nel weekend con i record di 'Verissimo' e 'Domenica Live' - ha continuato - Grazie e complimenti allo straordinario talento di tutti i conduttori e al lavoro quotidiano, infaticabile e altamente professionale di produttori, autori, giornalisti e a tutta la grande squadra di Canale 5".