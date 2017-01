Giancarlo Magalli, l'incidente diventa social

Gli utenti di Facebook si sono mobilitati in massa in suo soccorso: chi per offrirgli un passaggio, chi per consigliargli un buon meccanico e chi semplicemente per portargli una parola di conforto.



D'altra parte Magalli è ormai una webstar in piena ascesa. Dopo aver partecipato ad alcune clip del gruppo di youtubers The Pills è stato infatti protagonista di una ironica campagna elettorale, per la sua candidatura alla presidenza della Repubblica. Ora il presentatore tiene sempre aggiornati i suoi fan social su quello che gli succede, condividendo con loro gioie e - come in questo caso - anche i dolori.