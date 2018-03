Giallo Davide Cervia, la moglie: “io lo cerco ancora”

Luigi Pelazza racconta la storia di Davide Cervia per Le Iene. Il 12 settembre 1990 l’ex militare della Marina scompare nel nulla a Velletri. Da allora la moglie Marisa non si è mai arresa per capire che cosa sia successo. Ha scoperto che Davide era uno degli esperti più importanti in Europa di guerra elettronica e sono emerse due testimonianze che sembrano descrivere lo scenario di un rapimento.



“Lo hanno venduto”, ha detto Marisa ormai disperata e sconsolata per l’assenza del marito scomparso da 28 anni. “Io però lo cerco ancora", ha riferito la donna a la Iena Luigi Pelazza, che è stata più volte minacciata per la sua incessante ricerca. Intanto, il ministro della Difesa è stato condannato per le omissioni sul caso. Sulla questione è stato interpellato anche il ministro Roberta Pinotti che però si è rifiutata di rispondere all'inviato.