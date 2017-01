Giacobbe Fragomeni: "Ecco come sono uscito dal tunnel della droga"

Un'infanzia difficile in un quartiere periferico di Milano (lo Stadera, in zona sud), la voglia di evadere da una realtà complicata dalla situazione di indigenza della famiglia e i continui litigi dei genitori. Prima del pugilato, la vita di Giacobbe Fragomeni è stata una battaglia anche fuori dal ring. In primis con la dipendenza da alcol e droghe. Le ha provate un po' tutte per sua stessa ammissione, ma il momento più buio l'ha vissuto poco più che adolescente. La morte per overdose della sorella Letizia lo ha fatto sprofondare ancora di più nella droga e nella piccola criminalità milanese, due mondi che già conosceva da vicino. "Ho cominciato per fuggire dalla realtà, ma quando morì mia sorella ho iniziato con l'eroina. Mi salvò l'amore per mia madre perché sapevo che aveva già sofferto tanto e allora decisi di uscire da solo da questo tunnel".



Non è stato un percorso semplice per il pugile milanese, che pochi anni dopo, durante un congedo dal servizio militare, sotto l'effetto di un acido meditò il suicidio: "Ero alla stazione Centrale, volevo buttarmi. Non so se esiste Dio, ma mentre stava arrivando il treno, c'è stato qualcosa che mi ha tirato indietro. Penso che mi abbia salvato ancora il pensiero di mia madre".