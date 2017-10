GfVip, Serena Grandi ammette: “Mi manca la casa”

“Sono stata felice di uscire perché volevo vedere mio figlio, ma devo ammettere: mi manca la casa”. Serena Grandi, ospite a Mattino Cinque, parla della sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip spiegando anche quali siano stati i problemi maggiori: “Ho sofferto la mancanza delle mie abitudini, mi sentivo frastornata anche perché le telecamere non si dimenticano”. L’attrice bolognese non è riuscita ad abituarsi all’essere “spiata” 24 ore al giorno e ha parlato anche del rapporto con gli altri inquilini sostenendo di “aver poco da condividere con il resto della casa”.



Chi l’ha stupita positivamente è stato invece Daniele Bossari, “l’unico” capace di ascoltarla e con cui si è trovata bene. Alla fine, quando le hanno fatto rivedere la commovente clip del figlio, la Grandi ha parlato del loro legame speciale, un rapporto viscerale che unisce madre e figlio ma che ancora oggi non sono stati capaci “di tagliare il cordone ombelicale”.