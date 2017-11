GfVip, scatta il bacio nel confessionale fra Cecilia e Ignazio

Un bacio nascosto tra le tende che dividono il confessionale dalla casa del Grande Fratello Vip. Così Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno finalmente sugellato il loro amore. "È pieno di telecamere non siamo mai da soli, ma io vorrei che lo fossimo", dichiara la sorella di Belen al Gf. "Anche io", risponde l’ex ciclista prima di rifugiarsi ancora un momento dietro quelle tende che li coprono dagli occhi di un intero paese, stregato dalla loro love story. Una scena che non è passata inosservata alle telecamere e nemmeno agli altri inquilini della casa. Il primo ad accorgersene è stato proprio Jeremias che ha domandato alla sorella e al "nuovo" cognato se i due avessero fatto i bravi: "Avete fatto casino voi?". I due hanno prontamente risposto di no ma i loro sorrisi sornioni lasciavano intendere l’opposto.