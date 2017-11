GFVIP, Giulia De Lellis è la prima finalista

Con il 45% delle preferenze il pubblico del Grande Fratello Vip manda direttamente in finale Giulia De Lellis, è lei la prima finalista della casa, lasciando letteralmente a bocca aperta gli altri concorrenti. A comunicarlo ieri in puntata è stata Ilary Blasi che ha giocato un brutto scherzo agli inquilini della casa facendo credere loro di aprire un televoto flash per una nuova eliminazione. In lizza c’erano Daniele Bossari, Cristiano Malgioglio e Aida Yespica. Lo scherzetto di Ilary continua anche quando Giulia arriva in studio finché la conduttrice non le dà la bella notizia con un videomessaggio.



Gli ospiti di Mattino Cinque invece discutono delle reazioni degli altri vip in casa. E mentre la De Lellis esulta ringraziando il pubblico e definendosi “scioccata dalla notizia”, la telecamera riprende i suoi coinquilini che non hanno reagito alla notizia in maniera “caldissima”. Tra questi spicca la reazione di Malgioglio che secondo gli ospiti in studio con Federica Panicucci “ha rosicato un po’”. “Una vittoria quella di Giulia De Lellis non totalmente inaspettata visto che la giovane è molto amata dal popolo del web”, ha aggiunto Emanuela Gentilin.