GfVip, è giallo sul bacio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

L’ottava puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di emozioni e colpi di scena. Soprattutto per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, protagonisti di un flirt che ha mandato in tilt la sorella di Belen e messo la parola fine alla sua storia d’amore con Francesco Monte. Dopo l’incontro - scontro avvenuto in diretta tv tra i due ex fidanzati, Pomeriggio Cinque mostra in esclusiva le immagini di quello che è successo alla fine della puntata. Nella clip si vedono i due nuovi "amanti" mentre parlano a letto, si tengono per mano scambiandosi effusioni e coccole e quando arriva il momento di darsi la buonanotte Moser si avvicina per darle quello che sembra proprio un bacio sulle labbra. Le immagini non sono così chiare ma sui social nessuno ha dubbio. La storia d’amore tra Cecilia e Ignazio ha finalmente il suo lieto fine.