GFVIP 2017: una scatenatissima Ilary Blasi sul set del nuovo promo

Il Grande Fratello Vip è alle porte. La seconda edizione del reality show che spia i personaggi famosi all'interno della casa più celebre d'Italia andrà in onda a settembre e nell'attesa, la famosa conduttrice Ilary Blasi gira un nuovo promo per pubblicizzarlo. Un siparietto che ritrae la moglie del Capitano, in un ruolo tanto spiritoso con gli altri quanto ironico con se stessa, su un set d'eccezione e molto vacanziero: l'assolata spiaggia di Sabaudia a Roma, dove Ilary si mostra davvero carica! Fra costumi da mare mozzafiato e "onde anomale" improvvise che le impediscono di svelare qualche dettaglio sull'imminente stagione, sembra proprio che il divertimento non manchi.