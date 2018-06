Gf, Veronica: "Ho ricevuto il numero di mio padre, stasera lo chiamerò. Questo doveva essere il mio lieto fine"

Si è risolta con un lieto fine la storia di Veronica Satti e del suo papà, il cantante Bobby Solo. La ragazza è entrata nella Casa del Grande Fratello con un solo desiderio: quello di poter riabbracciare il padre, che non vede da 15 anni. Desiderio che si sta per avverare, come ha raccontato lei stessa a Mattino Cinque: "A breve lo vedrò. Ho ricevuto oggi il suo numero, stasera lo chiamerò. È una grande vittoria. Il mio lieto fine doveva essere questo".



Veronica ha poi parlato della sua avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia: “Grazie al reality, ho scoperto me stessa, al di là di papà. Forse questo è proprio il momento giusto per rivederci, perché ora sono davvero io".