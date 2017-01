GF 14, Federica Lepanto a "Verissimo": "Io vittima di violenza e non posso perdonare"

Federica Lepanto , vincitrice del " Grande Fratello 14 " ha raccontato in esclusiva, a " Verissimo ", sabato 19 dicembre, alle 16.10, su Canale 5, l'episodio di violenza di cui è stata vittima, del quale aveva accennato nella Casa del GF. "Da piccola sono stata vittima di una violenza. – ha raccontato la ragazza a Silvia Toffanin - Non si può perdonare. Puoi arrivare ad accettarlo ma non a perdonarlo e ti domandi perché sia successo proprio a te".

"Non mi va di raccontare nei dettagli l'accaduto perché faccio ancora fatica ad accettarlo", ha detto Federica Lepanto, parlando della violenza subita da bambina, una circostanza che era emersa anche durante la sua permanenza nel reality di Canale 5. "Una notte, nella Casa del "Grande Fratello" mi sono trovata a sognare un antefatto che risale a 7/8 anni fa e che avevo messo nel dimenticatoio”, ha spiegato la studentessa salernitana ripercorrendo le dichiarazioni che avevano creato un vero e proprio caso tra gli altri inquilini.



A Silvia Toffanin, che le domandava se si può perdonare violenze come questa, l'aspirante infermiera ha risposto: "No, non si può. Il fatto è che, anche se lucidamente sai di non aver fatto nulla di male, in realtà non ti senti mai completamente pulita e credi che ci sia qualcosa di sbagliato in te".