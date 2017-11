Gerry tira una sberla ad Antonio Angelo

E’ un esibizione col botto quella di Antonio Angelo. Il cantante cosentino si esibisce in una serie di giravolte cantando “Gloria” di Umberto Tozzi. Un’esibizione che lo fa entrare di diritto nella scuderia di Gerry Scotti, scatenando le risate di tutto il pubblico e dei giudici. Il personaggio incurante dell’opinione di Maria, Rudy e Teo saluta i suoi parenti a casa e va ad abbracciare Mara Venier e Belen Rodriguez. Gerry Scotti intanto si propone come manager del “talento” e dopo aver fatto entrare il suo kit per fargli da sponsor, fa partire una serie di petardi che fanno letteralmente saltare i suoi colleghi dalle poltrone bianche.



Uno scherzetto che si ripete poco dopo quando una miccetta gli scappa di mano e per spegnerla la schiaccia con la scarpa, evitando l’esplosione. Un attimo prima di sentire il giudizio del pubblico però Gerry tira uno schiaffetto ad Antonio per redarguirlo su come fare lo sponsor, con grande sorpresa di Maria De Filippi che gli dice: “Ma Gerry, gli hai tirato una sberla”. Immediata la replica del conduttore: “Mannò era una carezza”. Intanto il pubblico premia l’esibizione di Antonio con un bel 92%.