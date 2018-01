Gerry Scotti: "Vi svelo come sono diventato presentatore di giochi"

Tra i tanti personaggi noti che sul palco di "90 Special" hanno ricordato mode e tendenze di un intero decennio non poteva ovviamente mancare Gerry Scotti, conduttore in quel periodo di trasmissioni indimenticabili come Passaparola, Il gioco dei 9, e il Festivalbar, evento che il presentatore ricorda in maniera particolare: "Ho avuto la fortuna e il piacere di presentare i più grandi della musica italiana e mondiale. Venivano tutti".



Gerry Scotti ha poi raccontato il periodo di "Paperissima", ricordando che per fare anche solo una scenetta ci voleva un intero pomeriggio, anche se poi rivela: "E' una delle cose più belle che abbia mai fatto". Nel suo intervento a "90 Special" ha inoltre spiegato come sia diventato un presentatore di giochi: "La signora Ruffini mi ha convinto dicendomi che dovevo fare i giochi del pomeriggio, garantendomi che sarei diventato il più bravo. Penso che non ci sia andata lontano."