Gerry Scotti presenta "Little Big Show", il talent per artisti dai 4 ai 12 anni

Volto amatissimo dei piccoli, Gerry Scotti torna in prima serata su Canale 5. Dal 13 dicembre lo vedremo alla conduzione di "Little Big Show", un talent per bambini che si esibiscono in varie discipline, musica, ballo e canto, ma non solo. Come rivela lo stesso "zio" Gerry, nell'intervista a "TV Sorrisi e Canzoni": "I bambini tra i 4 e i 12 anni porteranno in scena la loro spontaneità. Più sono semplici e diretti, più sono incantevoli".