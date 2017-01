Gerry Scotti presenta Caduta Libera: "E' un quiz magnetico che vi conquisterà"

"Vi ricordate Passaparola, La ruota della fortuna e Chi vuole essere milionario? Ecco, Caduta Libera ha un po' quel sapore lì, ha raccontato in conduttore negli studi di Barcellona, da dove il quiz andrà in onda – L'analogia riguarda il tipo di domande: enigmistica, giochi di parole , cruciverba". Insomma uno show perfetto per l'estate anche se Scotti avverte: "Le domande non sono proprio facili e per i concorrenti non è esattamente come stare con il cruciverba sotto l'ombrellone".



Il format, che ha debuttato in Israele con il nome Still Standing, è andato in onda in 12 Paesi, tra cui Spagna, Cina, Stati Uniti e Belgio. "La nostra è una rivisitazione", ha detto Gerry Scotti, rivelando che da tempo desiderava "sperimentare un nuovo format per l'estate".



Prodotto da Endemol Italia, il gioco prevede che i partecipanti si trovino sopra una botola pronta a risucchiarli alla prima risposta sbagliata. Il concorrente, di volta in volta, sceglie un avversario da sfidare: dovranno rispondere, a turni alterni, alle domande rivolte da Gerry Scotti. Per chi sbaglia per primo non c'è scampo: la botola si apre, eliminandolo. Duello dopo duello, se il concorrente riesce a "far fuori" i suoi sfidanti, può arrivare a vincere un ricco montepremi.



Ma dove finiscono i concorrenti eliminati? Scotti rivela che precipitano in una vasca piena di gommapiuma in cubi, profonda tre metri e confessa: "Avevo chiesto la possibilità di farli cadere in acqua, ma per ragioni di tempo non è stato possibile. Vi prometto che l'anno prossimo ai concorrenti faccio fare un bel bagno".