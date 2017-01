Gerry Scotti fa magie e conduce un nuovo talent per futuri Houdini

Nel corso delle quattro serate Masters of Magic vedrà esibirsi i migliori professionisti a livello internazionale che copriranno le più importanti specialità in cui si divide l’illusionismo: magia generale (tra cui si annovera anche quella realizzata con smartphone e tablet), mentalismo, magia comica, magia da scena, cartomagia, manipolazione.



A valutare le loro performance, per determinare il Campione Mondiale, (come da regolamento della Fédération Internationale des Sociétés Magiques), sarà chiamata una giuria tecnica che dovrà valutare le esibizioni tenendo conto della difficoltà tecnica, della recitazione, della presenza scenica, della novità e innovazione, secondo i criteri ufficiali. I concorrenti saranno supportati da padrini d’eccezione, vere leggende viventi della magia: tra queste, Franz Harary, famoso per le sue magie on stage con Michael Jackson, lo svizzero Marco Tempest e il tedesco Simon Pierro con la loro magia tecnologica, e ancora Dan Sperry, James More, Topas e il padre di tutti i maghi italiani Silvan, presidente onorario della manifestazione. Con lui anche Raul Cremona e il Mago Forest.



Nato nel 1948, Il Campionato Mondiale di Magia si svolge ogni tre anni in diverse località del mondo. L’Italia ha vinto una sola volta il mondiale nel 1952 con il friulano Denis Moroso.



L’evento televisivo condotto da Scotti e tratto dal campionato mondiale di magia, è ideato e prodotto dal mago e imprenditore torinese Walter Rolfo, Guinness dei Primati nel 2008 per aver estratto 300 conigli da un cilindro e nel 2011 per aver rotto il più alto numero di bicchieri, ben 66, con la sola forza del pensiero. Walter Rolfo sarà al fianco di Gerry Scotti come portavoce della giuria per svelargli i segreti del dietro le quinte di questo straordinario evento. Anche “Masters of Magic” entrerà quest’anno nel “Guinness World Records” come spettacolo di magia più lungo della storia.