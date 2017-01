27 gennaio 2015 Gerry Scotti e il figlio Edoardo insieme per lo "Show dei Record" L'erede aiuterà il papà a scovare i guinness più strani in giro per il mondo Tweet google 0 Invia ad un amico

09:44 - Gerry Scotti si prepara a tornare al timone dello "Show dei Record", in onda dal 17 febbraio su Canale 5, con un inviato molto speciale... suo figlio Edoardo. Una coppia inedita (si tratta infatti del debutto assoluto in tv per l'erede Scotti), anche se a "Tv, Sorrisi e Canzoni" il conduttore precisa che "non è 'colpa' mia. Anzi, sono stato quello più perplesso perché i figli che fanno lo stesso mestiere dei padri non mi piacciono molto".

Edoardo ha 22 anni e da tempo vive e studia regia negli Stati Uniti. La proposta di affiancare papà Gerry ha spiazzato anche lui: "Io ho esitato un instante, perché non è il mio mestiere. Ma ho anche pensato che mio padre è un grande maestro della tv e magari... buon sangue non mente". Nello "Show dei Record" Edoardo andrà in giro per il mondo, alla ricerca dei guinness più strani e particolari: "L'idea di esplorare il mondo è la cosa più bella. Ho girato in America e mi sono trovato nelle campagne cinesi a riprendere record incredibili. Un'esperienza unica".



Papà Gerry, che lo seguirà dallo studio, non può che essere orgoglioso del suo 'bambino' che è molto più avventuroso di lui perché "ha sempre viaggiato molto ed è a suo agio con la valigia in mano. Io sono più ansioso, quando devo partire inizio a preparare il bagaglio un mese prima: le pasticche per la pressione, gli antistaminici...".



Anche quest'anno "Lo show dei Record" stupirà il pubblico con performance estreme provenienti dai quattro angoli del globo. "E' una produzione internazionale, proposta in tanti Paesi - spiega Garry - Per esempio con noi in studio c'era anche una troupe cinese. L'hanno visto in 200 milioni di persone: ho fatto il picco di ascolti della mia carriera! In Orienete più che la star, con il fisico che mi ritrovo potrei al massimo fare il lottatore di sumo!".