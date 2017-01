Gerry Scotti: "Dopo il ruolo di giudice pronto per Avanti un altro!"

09:56 - Non si ferma un attimo Gerry Scotti, attualmente impegnato nella giuria di Tu si que vales al fianco di Maria De Filippi e Rudi Zerbi. Il conduttore ha infatti tanti progetti in ballo per i prossimi mesi e a "Sorrisi Canzoni e Tv" anticipa: "Riprenderò il testimone di Avanti un altro! da Bonolis, fino a primavera. E nel frattempo condurrò lo Show dei Record in prima serata". E tra i progetti in ballo c'è anche il ritorno di "Passaparola".

Una stagione impegnativa per il conduttore, che tra un varietà e un preserale, potrebbe anche fare un salto sul palco di Zelig. "Mi hanno chiesto di condurlo per una sera, cosa che farò volentieri se gli impegni si incastreranno - ammette - Sarei sul palco con Teresa Mannino: vuoi mettere la soddisfazione di rubare una donna a Raoul Bova?".



Scotti ha in cantiere anche un'altra novità per i telespettatori e svela che "in tarda primavera probabilmente tornerò a sperimentare un gioco preserale. Qualcosa di classico, con una grande sfida finale e senza bisogno di vincite multimilionarie. In questo periodo sono fuori luogo e quasi offensive. In fondo potrebbero bastare tremila euro, così uno si paga delle belle vacanze estive per tutta la famiglia".



E dietro l'angolo potrebbe esserci anche il ritorno dell'amatissimo Passaparola. "Io però non ho detto nulla..." afferma Gerry. Non resta che attendere.