Gerry Scotti conduce "The Wall", il nuovo quiz con un montepremi da 1 milione e mezzo di euro

Un muro spettacolare alto più di 12 metri e un montepremi, che in ogni puntata può sfiorare 1,5 milioni di euro. Sono gli ingredienti esplosivi del nuovo quiz "The Wall", in partenza lunedì 20 novembre su Canale 5 tutti i giorni alle 18.45. Al timone del format originale americano Gerry Scotti: "Con The Wall vi porterò in casa emozioni e sensazioni che non avevate ancora provato”.

Il format originale US creato da LeBron James, Maverick Carter e Andrew Glassman ha debuttato lo scorso dicembre con grande successo negli Stati Uniti su NBC e poi ha registrato ascolti eccezionali in tutti i paesi in cui è andato in onda: Argentina, Belgio, Francia, Germania, Polonia, Romania e Spagna. E’ già stato confermato in altri 5 paesi: Australia, Canada francese, Ungheria, Russia e Thailandia. "Il nostro scopo è creare un’esperienza che può cambiare la vita, capace di tenere tutta la famiglia incollata allo schermo, a fare insieme il tifo per brave persone con storie incredibili”, ha dichiarato Maverick Carter, CEO di SpringHill Entertainment, creatore e produttore esecutivo di “The Wall”.



Le regole del quiz sono semplici

In ogni puntata gioca una coppia legata da un vincolo familiare. Caratteristiche fondamentali del team: grande affiatamento, fiducia assoluta, ottima cultura generale e voglia di rischiare. In studio, di fronte a loro, un enorme muro che deciderà il loro destino, nel bene e nel male. Da sette posizioni diverse, collocate sulla cima del muro, vengono lanciate delle palle luminose che possono prendere direzioni imprevedibili come in una sorta di flipper gigante. Ogni palla può cadere in una delle 15 caselle alla base del muro, contrassegnate da un valore in denaro diverso, (che cambiano nelle varie fasi di gioco), con una casella del valore massimo di 100.000 euro. In caso di risposta corretta alla domanda relativa alla casella conquistata, la palla diventa verde e la coppia guadagna la cifra corrispondente a quella casella. In caso contrario la palla diventa rossa e la coppia perde tanto denaro quanto è il valore indicato dalla casella. I concorrenti rispondono insieme alle domande solo nella prima fase di gioco.

Gerry Scotti conduce "The Wall"