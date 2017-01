Gerry Scotti: con Gabriella, in topless, fa una pausa relax dalla tv

Pausa relax per Gerry Scott i al largo della Maddalena. Dopo una stagione più che soddisfacente il conduttore di Caduta libera, che compirà 60 anni il 7 agosto, si dà alla passione libera con la bella compagna Gabriella Perino , 50 anni. Lei lo tenta con un topless di tutto rispetto e un fisico da sirenetta, come mostrano gli scatti di Settimanale Nuovo, lui non resiste, la bacia e scherza con lei tra abbracci e morsi sul collo sullo yacht sul quale il loro amore naviga a gonfie vele...

Si sono conosciuti grazie ai rispettivi figli, compagni di classe e stanno insieme ormai da oltre sei anni: "E' una donna di grande carattere, mi aiuta negli aspetti pratici della vita e ha sopportato di vivermi accanto nonostante i riflettori": Riflettori che sono sempre puntati sul bravo conduttore, molto amato e gettonato e che da settembre tornerà sul piccolo schermo con tante novità.



Oltre a rivederlo in Caduta libera infatti il quiz di Canale 5 che nellas corsa stagione ha fatto registrare ottimi ascolti, Scotti sarà ancora giudice di Tu si que valesi nsieme a Maria De Filippi, ma sta anche preparandosi per un nuovo talent ancora top secret, con bambini dalle abilità straordinarie. Insomma, anche se 60enne il buon Gerry non ha nessuna intenzione di andare in pensione, di ritagliarsi più spazio per sé però sì: "Vorrei regalarmi un nuovo contratto ma che mi lasci più tempo da dedicare a me stesso.