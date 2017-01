Gerry Scotti, boom di ascolti per il suo talent versione "kids"

Il suo talent kids "Little Big Show" ha tenuto ieri sera incollati davanti alla tv oltre 4,5 milioni di spettatori. Un vero boom di ascolti per il nuovo show di Canale 5 . E Gerry Scotti si conferma così, come dice il direttore della rete ammiraglia di Mediaset Giancarlo Scheri: "Uno dei più grandi talenti della tv italiana".

"Ha condotto con la simpatia, l'eleganza e la professionalità di sempre. Le stesse doti che mette in campo ogni giorno a "Caduta Libera", il preserale di Canale 5 che è ormai un irrinunciabile e consolidato appuntamento quotidiano per milioni di italiani - ha aggiunto Scheri -. Che dire? Grazie Gerry, garanzia di successo!".



"Little Big Show" - fa sapere Mediaset - ha sfiorato picchi di 5.700.000 telespettatori. Per il nuovo show di Canale 5 share del 19.11%. Ascolti record anche tra i giovanissimi: 22.1% tra i 15-34enni, 22.6% tra i 15-19enni e picchi del 36.4% sul target 15-24 anni. "Caduta libera", leader di ascolti della sua fascia sul target commerciale, da settembre a oggi ha una media del 20.3% di share con 3.502.000 telespettatori. Il preserale ha toccato puntate record di 4.313.000 telespettatori e del 24.75% di share commerciale.